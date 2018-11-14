Эксперт объяснил, почему на Донбассе не будет обострения

России не нужно обострение ситуации на Донбассе, сообщил эксперт / Reuters

Сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев считает, что на Донбассе не будет обостряться ситуация, поскольку Российской Федерации это не нужно.

РФ заинтересована в снижении уровня напряжения в зоне конфликта, рассказал эксперт в интервью "Главреду".

"Кстати, и во время "выборов" ("выборы" прошли в "ДНР" и "ЛНР" 11 ноября — Ред.) не наблюдалась эскалация, о которой предупреждали эксперты. И она не будет наблюдаться и после выборов", — заявил аналитик.

Читайте такжеЭксперт сказал, чего Россия может добиться односторонним признанием "Л/ДНР"По его словам, России это просто не нужно, наоборот, страна сейчас настаивает на том, чтобы снизить уровень военного напряжения, чтобы дать возможность лидерам политических партий внутри Украины использовать тезис о том, что "плохой мир лучше, чем хорошая война".

"А именно колонна пророссийских сил на выборах в Украине идет под лозунгами "плохого мира", — подчеркнул собеседник. Ранее журналист Денис Казанский выразил мнение, что боевики "ДНР" и "ЛНР" на самом деле воюют за то, чтобы стать отдельными районами Донецкой и Луганской областей в составе Украины.