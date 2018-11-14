Эксперт объяснил, почему на Донбассе не будет обострения

14 ноября 2018, 13:50

РФ сейчас настаивает на том, чтобы снизить на востоке Украины уровень военного напряжения, утверждает аналитик.

Эксперт сообщил, что России не нужно обострение ситуации на Донбассе
России не нужно обострение ситуации на Донбассе, сообщил эксперт / Reuters

Сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев считает, что на Донбассе не будет обостряться ситуация, поскольку Российской Федерации это не нужно.

РФ заинтересована в снижении уровня напряжения в зоне конфликта, рассказал эксперт в интервью "Главреду".

"Кстати, и во время "выборов" ("выборы" прошли в "ДНР" и "ЛНР" 11 ноября — Ред.) не наблюдалась эскалация, о которой предупреждали эксперты. И она не будет наблюдаться и после выборов",  — заявил аналитик.

Читайте такжеЭксперт сказал, чего Россия может добиться односторонним признанием "Л/ДНР"По его словам, России это просто не нужно, наоборот, страна сейчас настаивает на том, чтобы снизить уровень военного напряжения, чтобы дать возможность лидерам политических партий внутри Украины использовать тезис о том, что "плохой мир лучше, чем хорошая война".

"А именно колонна пророссийских сил на выборах в Украине идет под лозунгами "плохого мира", — подчеркнул собеседник.Ранее журналист Денис Казанский выразил мнение, что боевики "ДНР" и "ЛНР" на самом деле воюют за то, чтобы стать отдельными районами Донецкой и Луганской областей в составе Украины.

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Донбасс ДНР Россия ЛНР выборы эскалация обострение Дмитрий Снегирев
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