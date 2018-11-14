Украинцы работают за еду - Госстат

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Украинцы тратят на еду более половины (52,9 процента) своего заработка.

Об этом свидетельствуют данные исследования условий жизни домохозяйств, проведенного Государственной службой статистики Украины.

При этом еще четверть доходов приходится на непродовольственные товары.

Оплата услуг, в том числе, жилищно-коммунальных, составляет 13,8 процента от общего дохода. Еще 2,9 процента уходит на личное подсобное хозяйство, 7,7 процента - это прочие расходы.

Ранее председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко спрогнозировал, что до конца 2018 года хлеб в Украине подорожает на 5 процентов.

По словам эксперта, уже сейчас цены на белый хлеб в Украине выше, чем в ряде стран Европы.

В августе прошлого года министр социальной политики Андрей Рева заявил, что украинцы тратят на еду 50 процентов доходов, так как много едят.

"Около 60 процентов граждан Украины находятся за чертой бедности, при этом около 50 процентов доходов люди тратят на продукты питания. Это цифра, которую нам дают ученые", - сказал Рева.