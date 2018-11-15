"Антицерковная группа": архиепископ УПЦ МП открестился от участия в объединительном соборе

Архиепископ УПЦ МП открестился от в участия объединительном соборе / Sputnik Молдова

В объединительном соборе по созданию единой православной церкви в Украине не будет принимать участие архиепископ Новокаховский и Генический Филарет.

Он подчеркнул, что распространяемая информация о том, что он является участником явной или тайной антицерковной группы, перешедшей из УПЦ МП в другую юрисдикцию, не соответствует действительности.

"Пишу это не шутя, потому что знаю, что законы околоцерковных журналистики, к сожалению, именно такие. Подобные публикации тем более вероятны, когда выяснится, что меня нет на объединительном соборе, который должен пройти в ближайшее время", - сказано в опубликованном заявлении Филарета.

Он также обратился с просьбой к журналистам и средствам массовой информации как не приписывать ему тех мыслей, которые он не имел, так и поступков, которые он не совершал.

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"Я архиерей Украинской православной церкви. Им я был, им я есть и им я, с Божьей помощью, хочу быть. Этот выбор сделан не 13 или 15 ноября 2018 года, а гораздо раньше, и этот выбор не является спонтанным или временным решением", - подчеркнул он.

"Теперь жду следующих сообщений о том, что меня "заставили отречься убеждений" и "прервали мой путь к свободе", - добавил Филарет.

Напомним, ранее выступивший против УПЦ МП митрополит рассказал об угрозах со стороны архиереев.