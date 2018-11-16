"Фашистские методы": СБУ занялась скандальным заявлением ректора закарпатского института

Илдика Орос / kmf.uz.ua

СБУ вызвала ректора Закарпатского венгерского института имени Ференца Ракоци ІІ Илдику Орос после ее скандального выступления 23 октября в Будапеште.

Отметим, что Орос, которая также является лидером венгерской общины и депутатом областного совета, во время своего выступления в столице Венгрии заявила, что венгерскую общину в Украине ущемляют фашистскими методами.

Как пишет издание Mukachevo.net, правоохранители провели с Орос беседу и отпустили. Венгерским СМИ она сообщила, что в СБУ она дала соответствующие объяснения. По ее словам, во время речи она руководствовалась лишь своими мыслями. А столицу Венгрии она посетила по приглашению по случаю чествования жертв Венгерской революции 1956 года.

Напомним, недавно на дорогах Закарпатья на билбордах появились фото лидеров венгерского меньшинства с надписью "Остановим сепаратистов".

На билбордах размещены фото народного депутата Василия Брензовича, первого заместителя главы Закарпатского облсовета Иосифа Борто, а также ректора венгерского института им. Ф. Ракоци в Берегово Илдики Орос.