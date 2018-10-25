В Берегово ректор венгерского университета сравнила украинцев с фашистами

На митинге в Будапеште обсудили украинцев

На митинге в Будапеште ректор Закарпатского венгерского университета в Берегово Орос Илдыко провела аналогии между современными событиями в Украине и фашизмом.

Как сообщает Mukachevo.net со ссылкой на венгерское издание Hirado, педагог заявила, что украинская современность "напоминает события прошлого-позапрошлого веков с преследованием евреев".

По словам Орос, в последнее время на украинских телевизионных каналах появились программы, которые порочат закарпатских венгров. Она посетовала на то, что "оскверняются памятные доски, памятники, а история переписывается".

Ректор напомнила слушателям о факельных шествиях в Украине, в которых принимают участие молодые люди с закрытыми лицами. Она критически отозвалась об украинской реформе образования, об "обвинениях в сепаратизме" в адрес закарпатских венгров и заявила, что в этот сложный период Будапешт оказывает необходимую поддержку.

"Одна только Венгрия стоит за нами, благодарим Венгрию", — сказала она.

Напомним, накануне на дорогах Закарпатья на билбордах появились фото лидеров венгерского меньшинства с надписью "Остановим сепаратистов". Глава МИД Павел Климкин инцидент назвал провокацией.