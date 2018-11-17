"Украина превращается в тропики": синоптики дали точный прогноз на зиму 2018-2019

Какой будет зима 2018-2019 в Украине / 1zoom.ru

Климат в отдельных регионах Украины уже приближается к тропическим показателям. Более интенсивными становятся как осадки, так и температурные показатели.

Лидирует в этой "гонке" Запорожская область, где этим летом был установлен новый рекорд по экстремальной температуре: в Мелитополе зафиксировали 40,6 градуса.

"На протяжении последних 30-ти лет происходит повышение температуры воздуха. С 2007 года на территории нашего региона температура превышает среднее многолетнее значение от 0,5 до 2,2 градусов", – цитирует Inform.zp.ua зама руководителя Запорожской гидрометеослужбы Татьяну Сорокину.

Читайте такжеМорозы до – 30 градусов: синоптик рассказал, когда в Украину придет настоящая зимаПовышение среднемесячных температур фиксируется регулярно. Обычно показатели выше нормы на 1-3 градуса, но иногда и вовсе до 5-6 градусов.

К слову, этой зимой синоптики прогнозируют, что температура в декабре-2018 в среднем будет на 1-2 градуса выше, по сравнению с аналогичными показателями начала этого столетия.

По словам Сорокиной, предстоящая зима 2018-2019 в Украине будет теплой и контрастной. Украинцев ждут относительно высокие показатели температуры. В частности, январь, февраль и март прогнозируются выше нормы на 1,5-2 градуса.

Морозы рано списывать со счетов

А вот заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского научно-исследовательского гидрометеорологического института Вера Балабух уточнила, что повышение температурных показателей не исключает периодов морозов – причем до +20-25 градусов.

Читайте такжеУкраинцев ждет еще одно потепление: синоптики дали прогноз до конца ноября"Это не значит, что у нас зимы не будет, у нас просто фон зимы становится значительно теплее, но на этом фоне могут быть такие же заходы холода, которые были в 70-80-х годах. Но в целом температура может быть значительно ниже, чем была несколько десятков лет назад. Количество дней с морозом, с температурой ниже 20-25 градусов, они остаются такими, как были", – цитирует ее Обозреватель.

Народный синоптик Леонид Горбань уже предупреждал о "температурных качелях".

"Первые дни декабря встретят нас минусовой температурой в пределах -2-4 градусов, затем придет потепление до +5 градусов тепла. Такая температура будет колебаться почти до конца декабря, с небольшими заморозками. И только 28-31 числа вернется мороз до -6 градусов", – рассказал Горбань.

"Не надо радоваться теплой зиме"

Чем плоха теплая зима, объяснила Балабух: "Когда температура колеблется в пределах нуля, то осадки выпадают преимущественно в виде дождя с мокрым снегом, и как следствие – гололед и налипание мокрого снега, и диаметр этих отложений начинает расти, они становятся более опасными… Динамика роста количества осадков именно в зимний период сохраняется".

Как сообщалось, народный синоптик Леонид Горбань рассказал, какая погода в Украине ожидается на Новый год и Рождество. В конце декабря будет до -6 градусов, предупредил народный синоптик.

Кроме того, Горбань спрогнозировал, что в Украине будущая зима не будет суровой, в декабре ожидаются четыре оттепели. Мороз ожидается в феврале.

Горбань также рассказывал, какой будет осень-2018 в Украине и когда ждать первого снега. В частности, погода в ноябре-2018 в Украине будет сырой.