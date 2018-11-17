Украинский генерал назвал возможную причину полномасштабной войны Украины с Россией

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Новым витком противостояния Украины и России Украиной, который, вероятно, приведет к полномасштабной войне двух стран, может стать ситуация в Азовском море.

Такое мнение выразил экс-замглавы генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью "Апострофу".

"В целом Азовское море может стать очагом, который распространится дальше. Здесь вырисовывается третий отдельный очаг кроме Донбасса и Крыма, который может довести ситуацию до широкомасштабной войны Украины с Россией", - считает Романенко.

По его словам, в случае широкомасштабного противостояния, Киев сможет рассчитывать на экономическую и дипломатическую помощь Запада, однако, уверен Романенко, воевать за Украину страны НАТО не станут.

"Войска к нам не заведут, потому как Запад не хочет расширения этой войны в широкомасштабную и перерастания в Третью мировую. А активно помогать на дипломатическим, экономическом фронтах и в военной области - это да. Но воевать за Украину - нет", - заключил он.

Ранее представитель президента в Верховной Раде нардеп от "БПП" Ирина Луценко заявила, что в случае закрытия Азовского моря для украинских судов, ответ официального Киева будет жестким.

"Реакция Украины будет жесткой, мы имеем несколько исков о нарушении Российской Федерацией международной конвенции по морскому праву", - сказала она.

Накануне член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич заявил, что Россия может закрыть Азовское море для Украины. По его словам, Киев сам буквально "толкает" Москву на такие меры.