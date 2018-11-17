Украинский генерал назвал возможную причину полномасштабной войны Украины с Россией

Киев сможет рассчитывать на экономическую и дипломатическую помощь Запада, однако воевать за Украину страны НАТО не станут.
Новым витком противостояния Украины и России Украиной, который, вероятно, приведет к полномасштабной войне двух стран, может стать ситуация в Азовском море.
Такое мнение выразил экс-замглавы генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью "Апострофу".
"В целом Азовское море может стать очагом, который распространится дальше. Здесь вырисовывается третий отдельный очаг кроме Донбасса и Крыма, который может довести ситуацию до широкомасштабной войны Украины с Россией", - считает Романенко.
По его словам, в случае широкомасштабного противостояния, Киев сможет рассчитывать на экономическую и дипломатическую помощь Запада, однако, уверен Романенко, воевать за Украину страны НАТО не станут.
"Войска к нам не заведут, потому как Запад не хочет расширения этой войны в широкомасштабную и перерастания в Третью мировую. А активно помогать на дипломатическим, экономическом фронтах и в военной области - это да. Но воевать за Украину - нет", - заключил он.
Ранее представитель президента в Верховной Раде нардеп от "БПП" Ирина Луценко заявила, что в случае закрытия Азовского моря для украинских судов, ответ официального Киева будет жестким.
"Реакция Украины будет жесткой, мы имеем несколько исков о нарушении Российской Федерацией международной конвенции по морскому праву", - сказала она.
Накануне член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич заявил, что Россия может закрыть Азовское море для Украины. По его словам, Киев сам буквально "толкает" Москву на такие меры.