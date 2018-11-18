"Пришло время страдать": в "ЛНР" боевики оставили людей без электричества и воды — журналист

Жители захваченной части Луганщины остались без электричества и воды, сообщил журналист

На захваченной части Луганской области — в самопровозглашенной "ЛНР" — еще в пятницу, 16 ноября, отключили электричество, воды там тоже нет.

На подконтрольной боевикам территории прошли "выборы", и пришло время страдать, написал журналист Денис Казанский на своей странице в Facebook.

"На территории, подконтрольной ЛНР, снова блэкаут. Электричество во всей "республике" отключили еще вчера, а включить обещают только завтра (в воскресенье, 18 ноября, — Ред.)", — отметил автор.

Читайте такжеВ Кабмине рассказали о самом свежем проявлении гибридной агрессии РоссииПо его словам, населению сказали сделать запасы воды на трое суток. "Выборы" прошли, и пришло время страдать. Уважили Пасечника (бывший и.о. главы псевдореспублики Леонид Пасечник, был "избран" ее новым главарем — Ред.), получили по 100 рублей (более 40 гривен — Ред.) — и хватит. Пора возвращаться в реальность", — добавил Казанский.

Напомним, "выборы" в "Л/ДНР" прошли 11 ноября. В "избирательной гонке" в "ДНР" якобы победил тогдашний и.о. главы "республики" Денис Пушилин. СМИ писали, что до "избирательной гонки" лидер "ДНР" обеспечил своей семье "парашют".