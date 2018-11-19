Самый маленький: украинский мальчик попал в Книгу рекордов

Маленький мальчик попал в Книгу рекордов Украины / Reuters

В Днепре два года назад женщина на два с половиной месяца раньше родила мальчиков-двойняшек, один из младенцев — Захар — при росте 28 сантиметров весил 470 грамм.

Захар попал в Книгу рекордов Украины, его вес при рождении признали самым маленьким, сообщает ТСН.

"Я закрыла глаза. Мне врачи говорили: мамочка, посмотрите на деток своих. А я просто вот так головой делала. Через пару часов пошла в реанимацию, и там все увидела воочию. Первое было: будут жить?", — рассказала мама рекордсмена Юлия Подопригора.

По словам врачей, шансы на то, что дети выживут, были минимальные. Младенцев подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких, боролись за каждый грамм их веса. Малыши находились в реанимации два с половиной месяца и выжили.

Ранее сообщалось, что памятник чабану, установленный в Тарутинском районе Одесской области на территории этнографического комплекса "Фрумушика-Нова", внесли в Книгу рекордов Гиннеса как самый высокий в мире.