"Может, овощ уже растение?" Соцсети прокомментировали новость о госпитализации Януковича

Экс-президент Украины Виктор Янукович / Reuters

В воскресенье, 18 ноября, СМИ сообщили, что в Москве был госпитализирован экс-президент Украины Виктор Янукович.

В Институт скорой помощи имени Склифосовского Януковича доставили 16 ноября с подозрением на серьезную травму позвоночника и на травму колена, которые он получил, когда играл в теннис в Подмосковье. По словам его адвоката, Александра Горошинского, он "лично видел, что человек не может передвигаться".

В связи с этим Янукович не сможет выступить с последним словом в режиме видеоконференции в Оболонском райсуде Киева по делу о государственной измене в понедельник, 19 ноября.

Пользователи соцсетей, комментируя новость о госпитализации экс-президента, предположили, что таким образом Янукович хочет "закосить" от выступления в суде.

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"Росийские сми пишут, что наш бывший президент, кому-то товарищ Янукович, играя в тенис, упал и сильно ушибся. Да так, что парализовало. Я всегда считал, что тихие игры крестики-нолики, морской бой и домино полезнее всего для здоровья. В общем, будем надеяться, что янык допрыгался", - пишет Венедикт Венедиктов.

"Главнокомандующий бросил страну и бежал - дело серьезное. Прокуратура требует дать ему 15 лет лишения свободы. Если дадут срок - объявят в розыск. Вряд ли выступит в суде, даже по скайпу", - пишет Андрей Захватов.

"ВОТ ОНО ЧО, МИХАЛЫЧ. Вечером того же дня появились "подробности" этой драки: Янукович пытался украсть меховые шапки Путина и Медведева, в которых они были в Арктике, после чего начался конфликт, а впоследствии охранники ранили Януковича в обе ноги", - пишет Михаил Киросиров.

"Янукович помирає ?.....!!!...??? Хто скинеться на вінок?"

"Завтра Янукович должен был выступать с последним словом в судеИ вот, совершенно случайно, сломалсо и попал в Склиф Ну вот надо же какое совпадение", - пишет Остап Біндер.

"ТУТ ГОРЕ))Великий ТЕННИСИСТ всех времёнЯнукович,упал на корте и сломал ногу и ГОЛОВУ..МОЗГ НЕ ПОСТРАДАЛ..", - пишет Олег Хвощевский.

"Так что, френдс, делаем ставки: вскореипомрёт или прикидывается и всё это помещение в больничную палату - блеф (типа чернильного облака каракатицы)? Как думаете, и почему?" - пишет Игорь Чичкань.

"Сообщают, что срочная госпитализация Януковича в Склиф оказалась скоротечной. Пациент отделался легким неврозом. Институт - пропажей всего трёх ондатровых шапок... :-)", - пишет Аркадий Янковский.

"Я ждал выступления Януковича в суде,но как то вовремя овощ получил травму. Похоже пострадал язык,коль он не может говорить даже по Скайпу. А может он уже и растение...", - пишет @dmitriypaut.

Также пользователи оставили множество комментариев под постами с новостью о госпитализации Януковича.

"Это ж в каком состоянии надо быть, чтобы, играя в теннис, сильно ушибиться", "Может, он как гепард прыгнул. Да не туда", "От яйца - в обморок, от тенниса - в реанимацию. От суда косит, не иначе", "Долго ли умеючи перевести из статуса "почти живой" в "вечно живой"?" - пишут комментаторы в соцсетях.

Напомним, Янукович бежал в Россию в 2014 году. В Украине его обвиняют в том, что в разгар протестных акций в 2014 году он попросил Россию ввести в страну войска. В мае 2017 года в отношении бывшего президента начали рассматривать дело о госизмене.