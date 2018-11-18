"Дважды напали": в Киеве радикалы избили канадского журналиста

На канадского журналиста Майкла Колборна напали в Киеве / @ChristopherJM

В воскресенье, 18 ноября, в Киеве во время Марша в память трансгендеров, пострадал канадский журналист Майкл Колборн.

Как рассказал в Twitter его коллега Кристофер Миллер, Колборн получил удар в лицо от радикалов, которые срывали Марш. При этом журналисту сломали очки.

"На меня дважды напали. Замечательная работа, Киев" - добавил на своей странице в Twitter Колборн.

Напомним, в Киеве радикалы с дымовыми шашками сорвали Марш памяти трансгендеров, в результате есть пострадавшие.

Кроме того, на Марше памяти трансгендеров плюнули в лицо журналисту NewsOne.