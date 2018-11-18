В центре Киева полиция с дракой задержала помощника Надежды Савченко

Надежда Савченко / Facebook Надежды Савченко

Сотрудники спецподразделения Нацполиции задержал помощника народного депутата Надежды Савченко Валерия Мосийко, когда он возвращался с Михайловской площади в Киеве, где каждое воскресенье проходит акция в поддержку депутата.

Как сообщает "Громадське", во время операции произошли столкновения правоохранителей с неизвестными.

По словам сестры нардепа Веры Савченко, еще до задержания правоохранители избили Мосийко во время акции в поддержку нардепа.

Ранее сообщалось, что следователи Генпрокуратуры и Службы безопасности Украины закончили расследование уголовного дела против депутата Надежды Савченко и руководителя организации "Офицерский корпус" Владимира Рубана по подозрению в подготовке терактов в Киеве.

Позже Савченко написала письмо президенту США с просьбой о помощи.

СБУ задержала Надежду Савченко в середине марта, ее подозревают в подготовке террористического акта в центре Киева и убийства ряда представителей украинской власти, включая президента Петра Порошенко. Генпрокуратура Украины представила видео, где Савченко обсуждает государственный переворот на Украине с руководителем Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном, который также был обвинен в подготовке покушения на Порошенко и незаконном хранении оружия.