Кремль перебрасывает в Крым новые боевые корабли: в Сети появились подробности

Российский военный корабль / RT

Российский военный корабль / RT

За последний месяц россияне стянули к аннексированному полуострову Крым уже семь боевых кораблей.

Соответствующее сообщение опубликовал на своей странице в соцсети Facebook глава наблюдательного совета Фонда "Майдан иностранных дел" Андрей Клименко.

По его словам, вчера в Азовском море была замечена буксировка нового российского корабля "Безупречный" на траверзе Белосарайской косы (территория между Мариуполем и Бердянском) в направлении Керчи. Как сказал Клименко, это судно − пограничное (малый корвет модели "Охотник"), но имеющее артиллерийского вооружениее.

"Мониторинговая группа "Майдана иностранных дел", "Института Черноморских стратегических исследований" и BlackSeaNews сообщает, что это уже седьмой новый пограничный корабль ФСБ РФ, процесс переброски которых в Азовское море с Балтийского и Белого зафиксирован в течение последнего месяца. Всего в этом списке: ПСКР "Безупречный", два ПСКР номер 01410 и 01411 – проект "Гюйс" или "Ламантин", ПСКР "Кизляр" и "Сыктывкар", "Керчь", "Балаклава" тип "Светляк", плюс аварийно-спасательное судно "Капитан Гурьев", в перспективе ПСКР "Петропавловск – Камчатский", – написал эксперт.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сети обнародовали список захваченных Россией в Крыме украинских кораблей.