В Крыму монахи УПЦ МП разрушают историко-культурный заповедник

Монахи разрушают заповедник / Фото: Крым.Реалии

В городе Бахчисарай в аннексированном Крыму монахи УПЦ МП ведут строительные работы на территории старинного монастыря и разрушают достопримечательность.

Крымский эколог Маргарита Литвиненко рассказала Крым.Реалии, что пещерный монастырь находится в буферной зоне Бахчисарайского историко-культурного заповедника, а сейчас из него вырубают камни и наносят вред природному ландшафту.

"Это уже не религиозная община, а коммерческая деятельность, коммерческие вливания в недвижимость", - отмечает специалист.

По словам Литвиненко, разрушительную деятельность в заповеднике монахи вели и ранее, оплатив еще украинской власти штраф. Однако сейчас их работы абсолютно не контролируются.

"Отношение к природе и к социальным нормам было… они их просто не признавали, действовали так, как считали нужным, прикрываясь религией. В итоге они заплатили 5 миллионов гривен штрафа. Ведется хозяйственная деятельность без законных оснований", - подчеркнула она.

Эколог рассказывает, что монахи УПЦ МП намерены задним числом оформить всю разрешительную документацию на строительство в древней пещере.

"Я не знаю, как будет действовать нынешнее Минэкологии Крыма, но я думаю, что будут приложены максимальные усилия, в том числе и коррупционного характера, для того чтобы штраф монахи не заплатили, строительство продолжалось, а беззаконие было узаконено", - подытожила Литвиненко.

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