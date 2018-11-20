Политолог раскрыл, почему Порошенко не хочет под Россию

Петр Порошенко не хочет под Россию, поскольку не способен делиться властью, полагает эксперт / president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко не хочет под Российскую Федерацию не потому, что он является патриотом своей страны (у патриота бы не рос товарооборот с РФ), а поскольку не способен делиться властью.

Никогда ни один избранный народом глава Украины добровольно не уступит свою власть ни России, ни США, ни Европе, потому что это противоречит самой природе украинского руководителя, склонного к авторитаризму, написал аналитик, политолог Александр Кочетков в Facebook.

"Понимаете, потратить сознательную жизнь на то, чтобы карабкаться наверх, пройти через испытания, интриги, предательства, взлеты и падения и наконец, правдами и неправдами, получить главное — поддержку избирателей на выборах, забраться на трон (а ведь пост президента у нас — это возможности без ответственности!) и вдруг отдать выстраданное счастье уродцам из Кремля?... Да никогда в жизни!" — отметил эксперт.

Напомним, политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко считает, что Петр Порошенко прекрасно понимает невозможность выиграть будущие выборы президента (запланированы в марте 2019 года) без фальсификации результатов.