Преемник Хуга прибыл на Донбасс

Марк Этерингтон / informator.news

Новоназначенным заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Марк Этерингтон прибыл в зону проведения Операции объединенных сил (ООС) и провел встречу с врио командующего ООС генерал-майором Валерием Залужным.

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС в Facebook.

"В ходе беседы генерал-майор В. Ф. Залужный проинформировал гостя о ситуации с безопасностью на Донбассе. Стороны также обсудили и вопросы безопасности представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. В частности, врио командующего Объединенными силами отметил, что украинская сторона в пределах своей компетенции и в дальнейшем будет способствовать миссии в создании надлежащих условий для исполнения своих обязанностей", - говорится в сообщении.

Предшественник Этерингтона на посту зампредседателя СММ ОБСЕ Александр Хуг покинул свою должность 31 октября.