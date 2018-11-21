Пляски на костях: Сеть в ярости из-за танцев террористов "ДНР" на руинах ДАПа

Террористы устроили "пляски на костях" / скриншот

Украинский сегмент Сети в ярости после появления видео с террористами "ДНР", которые танцуют и поют на территории захваченного в 2015 году и разрушенного Донецкого аэропорта.

Видеозаписью на своей странице в Facebook поделился известный волонтер Юрий Мысягин.

Читайте такжеВ ЛНР террорист в шутку подорвал своих собутыльников - опубликовано фото "героя""Оккупанты и мародеры... Жаль, наши "боги войны" из-за мирных договоренностей пока работать не могут. Пусть пока танцуют, расстояния сокращаются", - подписал видео волонтер.

Пользователи сети также выразили свое возмущение в комментариях.

"Помниться, вот так вот Гиви танцевало (террорист "ДНР" Михаил Толстых, который был ликвидирован в результате операции украинских спецслужб в феврале 2017 года. — Ред.)... Эти в очередь, я так понимаю, стали за ним", "Хороший танцор - дохлый танцор", "Кадыровцы, судя по танцу", — пишут под постом.

Напомним, ранее было опубликовано видео уничтожения ВСУ вражеской техники на Донбассе.