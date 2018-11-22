"Когда людям ссут в глаза, они иногда просто дают в морду": в сети - дискуссия из-за KFC в Доме профсоюзов

Акция протеста возле открывшегося KFC / Евгений Карась/Facebook

В Украине широкий резонанс вызывало открытие фаст-фуда KFC в центре Киева.

В настоящий момент в сети развернулись дискусии относительного уместности данного шага: противников возмущает тот факт, что открытие состоялось в день годовощины Майдана, а разместиться заведение решило в Доме профсоюзов, где во время революции сгорели люди.

Ранее, напомним, аналогичное неприятие вызвали открытия в ДП кафэ L`Kafa и "Каратель".

Политолог Богдан Яременко считает, что данный шаг - провокация или проявление очень плохого чувства юмора:

"Не все, очевидно, одинаково хорошо знают английский и понимают значение аббревиатуры KFC.

По-кентукийски жареные цыплята. Жареные цыплята. Жареные. В месте, где сгорели люди...

Многим это всегда будет казаться очень плохим проявлением чувством юмора. Или просто издевательством. Или просто провокацией. А каждая провокация и должна вызвать реакцию.

Поэтому вопрос у меня только к менеджменту KFC: вы-то значение собственного названия понимаете? И все, что произойдет потом тоже? Так это маркетинг такой? Или просто по...изм?

Политолог Юрий Романенко в свою очередь считает, что скандал вокруг KFC интересен тем, что в Украине по любому поводу хотят создать музей.

"Нарыли пару черепков на Подоле - музей строить. Теперь отстраивают дом профсоюзов и тоже очевидно надо строить музей. Только интересно за чей счёт должны функционировать все эти музеи в стране с умирающей экономикой. KFC определённо мудаки в том, что сделали открытие в годовщину. Могли бы неделю подождать, учитывая экзальтацию публики. Но с другой стороны, глядя на эту ситуацию со стороны, какой инвестор сюда захочет заходить, зная, что помимо коррупции, он здесь столкнётся с людьми, которые по любому поводу будут тащить шины из-за того, что для них важно символическое пространство", - задает риторический вопрос Романенко.

Лидер С14 Евгений Карась выразил убежденность в том, что открытие общепита именно в эту дату - умышленный глум.

Политолог Михаил Чаплыга считает, что не стоит уделать столько внимания открытию банального транснационального фастфуда.

"Вы не поверите, но в Берлине на чекпойнте Чарли тот же КФС! И еще ряд фаст фудов... Может точка менее трагичная? Вы не поверите, но весь Иерусалим стоит на исторических могилах и руинах... кровь, пот, жертвы... Но город живет, торговля процветает... Прошлое нужно хранить в СЕРДЦАХ... книгах... памятниках... А жить нужно будущим... торговлей, экономикой, туризмом, БУДУЩИМ", - написал Чаплыга.

Позже он, однако, обратил внимание на то, что строительство помещений для KFX осуществляет Андрей Кравец – "завхоз Януковича".

Сотрудник Днепропетровской облгосадминистрации Юрий Богданов считает, что протестная акция возмущенных людей, прошедшая под стенами KFC в среду, 21 ноября, была оправдана:

"Про KFC в доме профсоюзов Это очередная героическая помесь богов украинского маркетинга и на авось прокатит. Прежде чем вновь отстроить небоскрёбы на месте всемирного торгового центра, была проведена правильная инфоработа и заявлен мемориал. И шапито там никто не открыл. А у нас... В стиле рака все сделано.

И по поводу реакции "чего это активисты беспредельничают, это не по закону".

Когда людям, простите, ссут в глаза, они не всегда терпеливо идут писать заявление о хулиганстве. Особенно когда знают, что это безнадёжно. Иногда просто дают в морду. И правильно делают. Если по-другому не доходит"

Юлия Белинская в свою очередь уточняет, что для значительной общества все, что касается революции - болезненная тема, и не принимать этого во внимание было глупо и недальновидно.

"Мы за мир, за все хорошее, против всего плохого" - те, кто так рассуждают и действуют неизбежно попадают в такие скандалы. (Хотя и говорят, что черного пиара не бывает) А ведь реакция была достаточно предсказуемая, когда только появились новости о том, что дом профсоюзов сдается в аренду, уже были возмущения. Нужно было просто подготовиться", - пишет журналистка, добавляя, что центральная улица и площадь должны жить, с открытием там новых кафе и коворкингов.

Максим Колесников указывает, что проведение концертов в Октябрьском или наличие "Макдональдса" и других кафе там, где погибали люди, никого не заставляет протестовать:

"Так получилось, что я был в Доме профсоюзов, когда его подожгли. Искал сестру, чтобы увести в безопасное место, и ходил по этажам, и выбегал из здания, когда уже внутри был дым. Но я не считаю, что открытие KFC или любого другого фастфуда или кафе в этом здании - это осквернение памяти погибших.

Здание не стало мемориальным, оно должно жить и функционировать. Там будут работать люди. Им надо есть в конце концов. Годовщина пожара и гибели людей - не 21 ноября. В конце концов, в феврале 2014 люди гибли на всем Майдане. При этом проведение концертов в Октябрьском или наличие Мака или других кафе там, где погибали люди, никого не заставляет протестовать"

Волонтер Мирослав Гай считает, что KFC с выбранными временем и местом открытия попал в недостойную ситуацию:

"Майдан, это измерение, где Нация получила не только ментальную свободу, но и травму. Сотня погибших и сотни раненных людей, национальных героев. Огонь, страх, подъем, смерть, борьба, риск, спасение, благородство, доброта, взаимопомощь, мечта, выбор, память - все это намного сильнее жареных курочек.

Жаренные курочки - это сильный инстинкт голода и насыщения. А Майдан - это подсознательный символ жизни и смерти, возрождения, воскресения. Если бы КFC был там раньше, раздавал еду и тепло пострадавшим, как это делали многочисленные другие кафе на Майдане, то я бы и сам пошел его восстанавливать.

В месте, где построили КFC, погибли в страшных муках люди, они сгорели. Я не против курятины, я не против KFC, я не против жизни на Майдане, счастья и развития города. Просто жареная курица там, где люди с деревянными щитами гибли во имя Свободы и Украины - это не Развитие и не Счастье, а жлобство умноженное на барыши.

Сегодняшний День очень правильно назван - День Достоинства. Ситуация в которую попала KFC – недостойная".