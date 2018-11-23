ВСУ постреляли в Азовском море из "Ураганов"

РСЗО "Ураган"

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) провели учебные стрельбы на побережье Азовского моря, отработав условный обстрел кораблей противника на подходах к берегу из РСЗО "Ураган".

Об этом сообщается на странице пресс-центра Операции объединенных сил в Facebook.

"Подразделения оперативно-тактической группировки "Восток" объединенных сил во время напряженных учений продемонстрировали, как уничтожать вражеские десантные корабли и защищать морское побережье", - говорится в сообщении.

Ранее Москва призвала Киев воздержаться от "авантюр", направленных на одностороннее установление госграницы в Азовском море.

"Российская Федерация открыта к конструктивному диалогу по ситуации в Азовском море и хотела бы предостеречь Украину от противоречащих международному праву попыток пересмотреть нынешний статус Азовского моря как внутренних вод двух стран. В этой связи призываем Киев воздержаться от любых авантюр, направленных на одностороннее установление государственной границы в Азовском море, которую Россия не признает", - заявили в МИД РФ.