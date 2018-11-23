Под Полтавой неизвестные украли самолет

Самолет Ан-2 / Wikimedia

В седе Божковское Полтавской области с территории бывшего аэродрома неизвестные украли самолет Ан-2.

Об этом УНН сообщили в полиции.

По данным правоохранителей, злоумышленники также похитили шесть комплектов навесного оборудования и неисправный двигатель.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о краже.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны России проводит закрытый аукцион на поставку авиационного двигателя Д-436, который производит украинское АО "Мотор Сич".