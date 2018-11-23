Под Полтавой неизвестные украли самолет

Злоумышленники также похитили шесть комплектов навесного оборудования.
В седе Божковское Полтавской области с территории бывшего аэродрома неизвестные украли самолет Ан-2.
Об этом УНН сообщили в полиции.
По данным правоохранителей, злоумышленники также похитили шесть комплектов навесного оборудования и неисправный двигатель.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о краже.
Ранее сообщалось, что Министерство обороны России проводит закрытый аукцион на поставку авиационного двигателя Д-436, который производит украинское АО "Мотор Сич".