Томос об автокефалии: Филарет решил избавиться от "московского духа"

Патриарх Филарет / youtube.com

После получения Томоса об автокефалии в Украине не останется "московского духа", заявил предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет.

По его словам, в борьбе за независимость Украины большую роль играет УПЦ КП и сегодня украинское православие ждет признания автокефалии.

"Эта идея приводит в дрожь Москву, потому что, если украинскую церковь признают автокефальной, то это означает, что Москвы в Украине не будет, не будет московского духа", - сказал Филарет с трибуны парламент во время чествования памяти жертв Голодомора 1932-33 годов.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявил о том, когда Украине со стороны Константинополя будет предоставлен Томос об автокефалии украинской церкви.