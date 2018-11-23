Порошенко анонсировал получение Томоса на следующей неделе

23 ноября 2018, 15:06

А в декабре состоится Собор новой церкви.

Петр Порошенко
Петр Порошенко / Сайт президента

Президент Петр Порошенко 23 ноября на встрече со студентами в Киеве президент Украины Петр Порошенко сообщил о том, когда Украине со стороны Константинополя будет предоставлен Томос об автокефалии украинской церкви.

По словам главы государства, Синод Вселенского патриархата, на котором будет приниматься решение о предоставлении Украине Томоса, состоится 27-29 ноября в Стамбуле.

Также Порошенко пообещал, что уже в декабре в Украине состоится Собор новой церкви.

Ранее Вселенский патриархат раскрыл датуОбъединительного собора в рамках процесса запуска Единой поместной церкви - декабрь нынешнего года.

Напомним, УПЦ МП пригрозили репрессиями архиереям, которые примут участие в объединительном соборе.

Также в УПЦ МП пожаловались на давление и запугивание священников.

Предоставление Томоса об автокефалии для Украины: справка

17 апреля 2018 года президент Украины сообщил о намерении обратиться к Константинопольскому патриарху с призывом издать томос о единой поместной православной церкви в Украине. Верховная Рада поддержала обращение 268 голосами. 22 апреля Синод Вселенского патриархата в Константинополе рассмотрел прошение.

3 ноября Порошенко и константинопольский патриарх Варфоломей в Стамбуле подписали соглашение о создании независимой украинской церкви. Варфоломей выразил уверенность, что "решение об автокефалии приведет к единству и объединению всех православных в Украине".

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