Патриарх Филарет назвал две причины Голодомора 1932-1933

Филарет заявил, что "коммунистические безбожники" хотели всемерно ослабить украинский народ / фото:focus.ua

Причинами Голодомора 1932-1933 годов стало желание Москвы уничтожить украинцев, чтобы они не преобладали над русским народом и обилие хлеба в УССР.

"Причина Голодомора в том, что перепись населения Советского Союза показала, что украинцев в Советском Союзе - 85 млн, а россиян - 65 млн. Поэтому безбожное советское руководство, которое сидело в Москве, решило уничтожить украинцев, чтобы они не преобладали над русским народом. Это - одна причина", - заявил с трибуны Верховной Рады Патриарх Филарет во время заседания, посвященного памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине, передает УНН.

Филарет также отметил, что вторая причина - обилие хлеба в традиционно плодородной УССР.

Читайте такжеУкраинскую Декларацию по Голодомору могут сделать документом Генассамблеи ООН - МИД"Вторая причина - слова Бухарина, который сказал: кто владеет хлебом, тот имеет власть", - отметил священнослужитель.

По его словам, хлебом владели украинские селяне, поэтому у них фактически была власть. Поэтому начался процесс коллективизации для того, чтобы хлеб передать в руки советской власти - однако селяне в колхозы идти не желали.

"Это была вторая причина уничтожения украинцев - чтобы завладеть хлебом", - заявил он.

Как ранее сообщалось, постоянное представительство Украины в ООН инициировало подготовку проекта Совместной декларации касательно 85-летия трагедии Голодомора 1932-1933 годов в Украине, который может стать официальным документом Генеральной Ассамблеи Организации.