Украинскую Декларацию по Голодомору могут сделать документом Генассамблеи ООН - МИД

Голодомор могут признать геноцидом уже на уровне ООН / фото: blog.i.ua

Постоянное представительство Украины в ООН инициировало подготовку проекта Совместной декларации касательно 85-летия трагедии Голодомора 1932-1933 годов в Украине, который может стать официальным документом Генеральной Ассамблеи Организации. Сейчас проект декларации распространили среди стран-членов ООН.

"Это является символичным в связи с празднованием в этот день 70 годовщины Конвенции ООН по предупреждению и наказанию преступлений геноцида (9 декабря 1948 года)", - отметили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

В ведомстве добавили, что провели значительную работу для того, чтобы мир признал Голодомор геноцидом украинского народа. В частности, министерство упорядочило сборник документов, принятых на национальном и региональном уровнях в иностранных государствах и в рамках международных организаций, относительно признания Голодомора геноцидом.

Читайте такжеВ Гарварде по результатам исследований назвали Голодомор украинцев "искусственным""Результаты проведенной работы показали значительную международную поддержку Украины в вопросе признания Голодомора геноцидом украинского народа и памяти жертв", - резюмировали в МИД.

Напомним, ранее в США Сенат единогласным решением признал Голодомор на территории Украинской ССР в 1932-1933 годах актом осознанного геноцида по отношению к украинскому народу.