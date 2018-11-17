В Венгрии с почестями открыли памятник жертвам Голодомора в Украине

Венгры открыли памятник жертвам Голодомора в Украине / Фото: kormany.hu

В центре венгерского города Сегед торжественно открыли памятник жертвам Голодомора в Украине 1932-1933 годов, который установлен на земле, причисленной к мировому культурному наследию.

"Украина в течение последних десятилетий прошла даже больше испытаний, чем венгры. Украина выстояла в этом испытании, и в 90-х годах получила независимость; сегодня она является самостоятельным государством, которое, подобно венграм, может надеяться на более счастливое будущее. История доказала, что украинский народ настолько силен, чтобы не идти против кого-то для того, чтобы укрепить собственную идентичность", - цитирует пресс-служба МИД Венгрии госсекретаря министерства внешней экономики и иностранных дел Левенте Мадьяра.

Почтили жертв Голодомора и в столице Венгрии. Посол Украины в Венгрии Любовь Непоп сообщила, что в греко-католическом храме отец Дамьян Габор отслужил панихиду по жертвам геноцида украинского народа, а затем были возложены цветы к памятнику жертвам Голодомора 1932-1933 годов.

Как ранее сообщалось, постоянное представительство Украины в ООН инициировало подготовку проекта Совместной декларации касательно 85-летия трагедии Голодомора 1932-1933 годов в Украине, который может стать официальным документом Генеральной Ассамблеи Организации.