В Украине могут измениться правила фотографирования на документы

Паспорта и ИД карта / zn.ua

В Министерстве внутренних дел на совещании обсудили вопросы фотографирования на документы.

Фото для документов является проблемным вопросом для представителией различных вероисповеданий. Согласно нынешнему стандарту, запрещено фотографироваться, например, в головных уборах.

"Мы должны сделать все, чтобы предоставить возможность лицам, которые принадлежат к различных религиозных течений и конфессий, фотографироваться на документы без уязвимости их религиозных убеждений. Решение этого вопроса, в масштабах Украины, лежит исключительно в плоскости изменения стандартов", – отметила заместитель министра МВД Татьяна Ковальчук.

Читайте такжеВерховный суд подтвердил, что в украинских биометрических паспортах нет "метки зверя-антихриста"В свою очередь председатель Государственной миграционной службы Максим Соколюк добавил, что МВД вместе с ДМС настроены на улаживание проблемы. По его словам, единственным путем ее решения является изменение стандарта. МВД и ДМС обратилось к ГП "Украинский научно-исследовательский и учебный центр проблем стандартизации, сертификации и качества" с просьбой пересмотреть стандарты фотографирование на документы – это вопрос уже включен в план работы института.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве УПЦ (МП) провела митинг против биометрических паспортов.