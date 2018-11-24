Офицер ВСУ раскрыл суть "спортивной травмы" Януковича

Виктор Янукович не получал обычную спортивную травму, полагает волонтер / Reuters

Волонтер, воевавший в зоне антитеррористической операции на Донбассе, глава благотворительного фонда "Мир и Ко", офицер запаса Вооруженных Сил Украины Мирослав Гай не считает, что беглый экс-президент Виктор Янукович получил обычную спортивную травму.

"Травма" бывшего украинского лидера является спланированной акцией, рассказал эксперт во время чата на Главреде.

"С учетом того, что сейчас для него существует угроза замораживания всех его активов, капиталов, которые ему нужны, как воздух, и того, что в ближайшее время суд должен поставить точку в его деле, признав его виновным в государственной измене, я думаю, что его болезнь — это спланированная акция", — отметил собеседник.

Ранее СМИ писали, что 16 ноября Виктор Янукович попал в реанимацию Московского городского научно-исследовательского института скорой помощи им. Николая Склифосовского в обездвиженном состоянии с подозрением на серьезную травму позвоночника, а также травму колена.

Адвокат экс-президента Александр Горшинский сообщил, что его подзащитный получил достаточно тяжелую спортивную травму, не может двигаться и не сможет выступить в режиме видеоконференции на заседании украинского суда по делу о госизмене.

Напомним, Виктор Янукович в феврале 2014 года во время Революции Достоинства (Евромайдан) сбежал из Украины в РФ, а потом попросил российские власти ввести войска в нашу страну.

На Родине его обвиняют в совершении ряда уголовных преступлений, в частности, в госизмене, пособничестве представителям власти России, умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и госграницы Украины, в нарушении порядка, установленного Конституцией.