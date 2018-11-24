Экс-депутат Госдумы рассказал о самом страшном сне Путина по Украине

24 ноября 2018, 10:58

На выборах президента нашей страны РФ будет демонстративно поддерживать заведомо непроходного кандидата, полагает политик.

Экс-депутат Госдумы полагает, что самым страшным сном Владимира Путина является дееспособный кандидат в президенты Украины
Самым страшным сном Владимира Путина является дееспособный кандидат в президенты Украины, полагает экс-депутат Госдумы / Reuters

Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев считает, что самый страшный сон для президента Российской Федерации Владимира Путина — дееспособный кандидат в президенты Украины, который будет проводить реформы.

Во время президентских выборов РФ будет демонстративно поддерживать заведомо непроходного кандидата, это, скорее всего, кум российского лидера, политик и бизнесмен Виктор Медведчук, рассказал экс-депутат Обозревателю.

По его словам, по сути Россия будет стараться, чтобы во время избирательной гонки все друг с другом перессорились, чтобы у нашей страны не было успеха.

Читайте такжеНазваны причины, по которым в Украине возможен реванш пророссийских сил"Самый страшный сон Владимира Путина — дееспособный кандидат в президенты Украины, который будет проводить реформы, поведет страну в Евросоюз и НАТО. Поэтому ему важно, чтобы была фрагментация", — добавил собеседник.

Напомним, в Украине выборы президента запланированы в марте 2019 года. Ранее бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины, генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор Игорь Романенко говорил Главреду, что Владимир Путин сначала попытается привести к власти в нашей стране пророссийские силы.

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Россия Украина выборы Владимир Путин Илья Пономарев
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