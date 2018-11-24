Журналистка назвала единственного заказчика Крымского моста

У Крымского моста был только один заказчик — Владимир Путин, сообщила журналистка / Скриншот видео с youtube.com

Журналистка Лариса Волошина считает, что единственным заказчиком строительства моста через Керченский пролив в захваченный Российской Федерацией Крым (Крымский мост или Керченский мост) является президент страны Владимир Путин.

"Русский Крым" и Крымский мост были пиар-проектами российского лидера, они обречены на неудачу, говорится в статье аналитика на ДС.

"Керченский мост был обманкой, которую крымчанам предлагали в качестве панацеи от всех несчастий. Мол, построят его, и все наладится. В Крым потекут туристы, качественные продукты, свет, вода и рабочие места", — отметила автор.

По ее словам, в самом начале оккупации многие крымчане были уверены, что Крым важен для Путина, что оккупация — это его шанс войти в историю как "собиратель земель". "Эксперты, в том числе и украинские, уверяли, что Россия сделает из захваченного полуострова "витрину русского мира"…", — добавила Волошина.

"…Мост двинулся — это еще не самое страшное, что может случится со страной. Вот когда все двинулись — это намного страшнее. У Керченского моста был только один заказчик — ...Путин", — подчеркнула журналистка.

Читайте такжеЭксперт предупредил о последствиях смещения Крымского моста"Это его личный пиар-проект. Так стоит ли удивляться, что конструкция оказалась ненадежна? Неужели россияне и крымчане искренне надеялись, что вбуханные в строительство миллиарды послужат им? После получения пиар-дивидендов наступила неизбежная драма. Мост перекособочило. Такой же финал ждет и проект "русского Крыма", — полагает аналитик.

Ранее российский миллиардер, председатель совета директоров компании "Стройгазмонтаж", друг Владимира Путина Аркадий Ротенберг похвастался, что в Керченском проливе строители закончили работы по сооружению опор железнодорожной части Крымского моста.

Напомним, Россия начала строить Керченский мост в апреле 2015 года, 15 мая 2018-го состоялось открытие автодорожной части сооружения, которое соединило российский Краснодарский край с Крымом.

СМИ писали, что при строительстве моста были допущены ряд нарушений, в частности, на опорах не была обеспечена нормативная толщина защитного слоя бетона. Позже в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины сообщили, что Крымский мост смещается.

Справка. 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.