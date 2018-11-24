Украина перебросила дополнительные резервы на границу с Румынией: стала известна причина

Украина усиливает охрану границы с Румынией / dpsu.gov.ua

В связи со сложной ситуацией с контрабандой сигарет на Закарпатье и Буковину направлены дополнительные усиления Государственной пограничной службы для охраны границы с Румынией.

Как рассказали в пресс-службе ГПСУ, вне пунктов пропусков "дельцы" организуют "караваны" так называемых "верблюдов", которых на речных участках границы одевают в гидрокостюмы, и используют сверхлегкую авиацию.

К усилению также привлечены подразделения мобильного отряда "ДОЗОР", несколько пограничных комендатур и кинологи со служебными собаками. Данные силы уплотнят государственную границу, чтобы максимально противодействовать всем противоправным действиям.

Отмечается, что пограничники экипированы всеми необходимыми современными средствами и специальной техникой. Кроме того, резервы привлекаются к оперативным мероприятиям в рамках досудебных расследований уголовных дел, также принимаются меры в тесном сотрудничестве с другими правоохранительными органами.

Накануне в Черновицкой области в населенных пунктах Сторожинецкого района были проведены обыски в 22 жилых помещениях, владельцы которых могут быть причастны к незаконному перемещению сигарет через государственную границу. Мероприятия проводились в рамках уголовного производства по ряду статей УК и в соответствии с постановлением суда. В ходе обысков среди прочего изъяты ящики с табачными изделиями, мобильные телефоны, радиомодуль управления квадрокоптером, оружие, прибор ночного видения. Сейчас следственные действия продолжаются.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в больнице скончался начальник отдела пограничной службы "Деловое" майор Вадим Березенский, которого в Закарпатской области сбили контрабандисты на автомобиле.