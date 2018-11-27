Украинские катера планировали скрытно пройти Керченский пролив - ФСБ

В ФСБ утверждают, что на захваченных украинских кораблях было обнаружено оружие.
Захваченные украинские катера и рейдовый буксир получили приказ о скрытном переходе через Керченский пролив.
Капитану 2-го ранга Гриценко была поставлена задача сформировать катерную группу в составе кораблей "Бердянск" и "Никополь", подготовить её для перехода через Керченский пролив, говорится в опубликованной ФСБ копии контрольного листа о готовности украинского корабля "Никополь" по передислокации из Одессы в Бердянск.
"Переход осуществлять скрытно, вне границ береговых и морских районов наблюдения Черноморского флота РФ и береговой охраны ФСБ РФ", - сказано в копии документа.
Как утверждают в ФСБ, проход через Керченский пролив было предписано осуществить с помощью буксира "Яны Капу". Командиру корабля "Никополь" была поставлена задача 23 ноября в 9:00 выйти из Одессы, совершить переход до Керченского пролива, там соединиться с буксиром "Яны Капу" и пройти пролив.
"Найден рукописный конспект установленных Российской Федерацией правил плавания по Керченско-Еникальскому каналу, из чего следует, что украинские моряки были хорошо осведомлены о порядке его прохождения", - говорится в сообщении ФСБ.
Также утверждается, что на захваченных украинских кораблях были обнаружены 30-миллиметровые пушки, гранатометы, несколько пулеметов, а также другое оружие:
1. 30 мм пушка – 4 ед.
2. Автоматический гранатомет АГС -17 – 4 ед.
3. Пулемет "ДШК" 12,7 мм - 2 ед.
4. Пулемет ПКТ 7,62мм – 4 ед.
5. Автомат АК-47 5,45мм – 13 ед.
6. Пистолет ПМ 9мм – 4 ед.
7. Травматический пистолет 9мм – 1 ед.
8. Сигнальный пистолет ПС – 1 ед.
9. Осколочно-фугасный снаряд 30 мм – 765 ед. + (32 цинка, ненумерованных, установить число пока не возможно)
10. Выстрел ВОГ-17 – 1975 ед.
11. Выстрел ВОГ – 495 ед.
12. Граната РГД-5 – 40 ед.
13. Граната РГ-42 – 48 ед.
14. Граната РГД – 20 ед.
15. Запал УЗРГМ-2 – 30 ед.
16. Запал РГ-42 – 38 ед.
17. 30 мм сигнальный патрон – 87 ед.
18. Патроны 7,62 мм – 9865 ед.
19. Патроны 5,45 мм – 11736 ед.
20. Патроны 9 мм – 1189 ед.
21. Патроны 12,7 мм – 612 ед.
22. Штык-нож – 15 ед.
23. Магазин АК-74 – 42 ед.
24. Магазин ПМ – 4 ед.
(Пушка 30 мм, АГС-17 и ПКТ составляют 1 артустановку, их всего 4, по две на каждый катер)
Напомним, ранее был опубликован список всех украинских моряков, захваченных россиянами в Керченском проливе.