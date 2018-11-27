Украинские катера планировали скрытно пройти Керченский пролив - ФСБ

РФ захватила украинские катера в Керченском проливе / УНИАН

Захваченные украинские катера и рейдовый буксир получили приказ о скрытном переходе через Керченский пролив.

Капитану 2-го ранга Гриценко была поставлена задача сформировать катерную группу в составе кораблей "Бердянск" и "Никополь", подготовить её для перехода через Керченский пролив, говорится в опубликованной ФСБ копии контрольного листа о готовности украинского корабля "Никополь" по передислокации из Одессы в Бердянск.

"Переход осуществлять скрытно, вне границ береговых и морских районов наблюдения Черноморского флота РФ и береговой охраны ФСБ РФ", - сказано в копии документа.

/ fsb.ru

Как утверждают в ФСБ, проход через Керченский пролив было предписано осуществить с помощью буксира "Яны Капу". Командиру корабля "Никополь" была поставлена задача 23 ноября в 9:00 выйти из Одессы, совершить переход до Керченского пролива, там соединиться с буксиром "Яны Капу" и пройти пролив.

/ fsb.ru

"Найден рукописный конспект установленных Российской Федерацией правил плавания по Керченско-Еникальскому каналу, из чего следует, что украинские моряки были хорошо осведомлены о порядке его прохождения", - говорится в сообщении ФСБ.

Также утверждается, что на захваченных украинских кораблях были обнаружены 30-миллиметровые пушки, гранатометы, несколько пулеметов, а также другое оружие:

1. 30 мм пушка – 4 ед.

2. Автоматический гранатомет АГС -17 – 4 ед.

3. Пулемет "ДШК" 12,7 мм - 2 ед.

4. Пулемет ПКТ 7,62мм – 4 ед.

5. Автомат АК-47 5,45мм – 13 ед.

6. Пистолет ПМ 9мм – 4 ед.

7. Травматический пистолет 9мм – 1 ед.

8. Сигнальный пистолет ПС – 1 ед.

9. Осколочно-фугасный снаряд 30 мм – 765 ед. + (32 цинка, ненумерованных, установить число пока не возможно)

10. Выстрел ВОГ-17 – 1975 ед.

11. Выстрел ВОГ – 495 ед.

12. Граната РГД-5 – 40 ед.

13. Граната РГ-42 – 48 ед.

14. Граната РГД – 20 ед.

15. Запал УЗРГМ-2 – 30 ед.

16. Запал РГ-42 – 38 ед.

17. 30 мм сигнальный патрон – 87 ед.

18. Патроны 7,62 мм – 9865 ед.

19. Патроны 5,45 мм – 11736 ед.

20. Патроны 9 мм – 1189 ед.

21. Патроны 12,7 мм – 612 ед.

22. Штык-нож – 15 ед.

23. Магазин АК-74 – 42 ед.

24. Магазин ПМ – 4 ед.

(Пушка 30 мм, АГС-17 и ПКТ составляют 1 артустановку, их всего 4, по две на каждый катер)

Напомним, ранее был опубликован список всех украинских моряков, захваченных россиянами в Керченском проливе.