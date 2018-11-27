У Порошенко открестились от билбордов "Армія. Мова. Віра"

"Армия, язык, вера", которые уже примелькались на улицах городов Украины / УНН

Администрация президента Украины не имеет отношения к рекламным билбордам с использованием имени, подписи и фамилии президента на улицах городов Украины.

В частности, Українські Новини отправили официальный запрос на тему относительно имени или названия лица/организации, которые занимаются распространением рекламы, условий распространения а также сумм оплаты и использования в кампании бюджетных денег.

"По информации, предоставленной Государственным управлением делами, оплата услуг по подготовке и размещению изображений и обращений с подписью президента Украины Читайте также"Днище или агония?": соцсети обсуждают антирекламу Юлии Тимошенко на билбордахПетра Порошенко на носителях внешней рекламы не осуществлялась", - говорится в ответе АП на информационный запрос издания.

Никакой другой информации относительно организации, занимающейся размещением рекламы, а также условий этих размещений, ответ АП не содержит.

Ранее сообщалось, что в Киеве неизвестные разместили билборды с политической антирекламойлидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко. В партии заявили, что к размещению рекламы якобы причастен непосредственно президент страны Петр Порошенко. Сам Гарант заявил, что не имеет к ним никакого отношения.