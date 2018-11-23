"Днище или агония?": соцсети обсуждают антирекламу Юлии Тимошенко на билбордах

"Последний шанс для бабули": бумага, типографская краска, 2018, команда Петра Порошенко (предположительно)

Социальные сети активно обсуждают появившиеся на улицах билборды с антирекламой Юлии Тимошенко. Пока что пользователи по большей своей части сходятся во мнении, что этот "пиар" - инициатива команды действующего президента Украины Петра Порошенко. И вполне возможно, им самим не поддержанная.

"В разрезе видимо предстоящего Президенства Юлии Владимировны, лично меня беспокоят всего две вещи. Как дотянуть до конца ее каденции, и необходимость задумываться над тем, за кого голосовать в 2024 году уже прямо сейчас, потом, как всегда, немного не хватит времени. Но уж никак не её возраст.

Бабушка? В чём я уверен, так это в том, что она переживет и авторов плаката, и их нанимателей, причем не просто переживет, но еще и отпиарится на их похоронах. Заставив рыть друг другу могилу и демонстрируя, как они пытаются спихнуть туда соседа вместо себя.

Знаете, что самое омерзительное в этой власти? Будучи вот такими мелочно-пошленькими крысятами, они постоянно пытаются замахиваться на нечто более возвышенное, чем поднять стоимость банки килек в 250 раз. Религию, историю и тд.

Вот этими самыми руками. Будет просто обидно не отрубить их в марте, согласитесь)" - пишет Максим Бужанский.

"Порошенко никогда не боролся по-честному. Интриги, подлость и все всегда чужими руками. Убрал когда Яценюка таким образом, сейчас думает, что с Тимошенко так пройдёт. Но дембель приближается по любому, шансов у него никаких нет. Тупые, дешевые попытки. На больше у них ума нет", - пишет скандально известный бывший соратник Порошенко Александр Онищенко.

"Вчера депутаты проголосовали за Конституционные изменения и вектор в Европу. Так вот... Немцы никогда в жизни не позволили бы себе таких вещей. Нигде в Европе отлично выглядящих женщин 50+ ( а Юля на 10 лет младше Ангелы) не называют бабушками. Не представляю, что французы так говорят о Денев, итальянцы о Монике Белуччи

С такой разрухой в башке невозможно стать Европой. Я уже не говорю об остальном( экономика, политика и пр). Вот потому они и не спешат.

P.S.и кстати, в ленте теперь сотни комментов на тему: "не собирался голосовать, но теперь буду". Технологи, мать вашу!", - возмущается Наталья Влащенко.

"Петр Алексеевич, а Вам это под каким видом продавали - "днище" или "агония"?", - иронично интересуется Вячеслав Чечило.

"Пошли разговоры, что борды про "бабушку" развесил штаб ЮВТ. Ну типа чтобы на жалость пробить… Версия, несомненно, имеет право на жизнь. Тем не менее, я пока придерживаюсь предыдущей – борды развесила не ЮВТ. По нескольким причинам:

1. Штаб ЮВТ в жисть не согласовал бы с самой ЮВТ борды такого оскорбительного содержания. Это перебор. Она какая-никакая, а все же женщина.

2. Это очень стремная кампания. При желании власть может в два счета найти и кто печатал, и кто вешал, и кто заказывал. Это борды, а не иголка. В результате получится "обратка", которая крайне больно ударит по самим инициаторам. Т.е. ни один вменяемый глава штаба так рисковать не стал бы. По этой же причине это не может быть творением рук "третьей силы".

3. Это просто похоже на креатив команды Петра Алексеевича. Тупо, подло, неэффективно – их стиль", - добавляет блогер.

Сегодня по дороге на форум полюбовался творчеством жополизов с Банковой... Если это последний аргумент Петра, то все реально грустно. Я не знаю - кто там кому "бабушка", кто "дедушка". Я сегодня воочию убедился, что бульдозер под названием ЮВТ очень трудно будет остановить, и под него попадут многие "непопулисты" и глупые жополизы , управляемые с Банковой.)))", - также иронизирует Алексей Кучеренко.

"Целый день была на встречах, поэтому только сейчас увидела фото этих омерзительный бордов. Просто рафинированная грязь, подлость и низость...

Эти люди не Тимошенко унизили, они себя унизили. Показали свое скудоумие и быдлячество. Это не дно, это ДНИЩЕ. Это не Юля бабушка, это Петя -- чмо", - возмущается журналистка Алена Яхно.

Ранее сообщалось, что в Киеве неизвестные разместили билборды с политической антирекламойлидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко. В партии заявили, что к размещению рекламы якобы причастен непосредственно президент страны Петр Порошенко.