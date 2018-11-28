Перекрытие ''евробляхерами'' украинской границы: на приграничных КПП громадные пробки

28 ноября 2018, 12:10

Протест "евробляхеров" и блокировка границы Украины то немного затухает, то разгорается с новой силой.

Митинг "евробляхеров" / ТСН.

Два КПП на украинской границе по состоянию на среду, 28 ноября, владельцы машин с европейской регистрацией, т.н. "евробляхеры", блокируют по-прежнему − "Малый Березный" и "Ужгород".

Такое сообщение опубликовали представители пресс-центры Госпогранслужбы. Согласно обнародованным данным, движение транспорта в этом направлении значительно осложнено. Всех едущих в Словакию автолюбителей просят учитывать эту информацию и выбирать наиболее оптимальные варианты передвижения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что "евробляхеры" заблокировали дороги, ведущие на украино-польской границе. 

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Украина пограничники граница Словакия КПП евробляхеры
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