Перекрытие ''евробляхерами'' украинской границы: на приграничных КПП громадные пробки

Митинг "евробляхеров" / ТСН.

Два КПП на украинской границе по состоянию на среду, 28 ноября, владельцы машин с европейской регистрацией, т.н. "евробляхеры", блокируют по-прежнему − "Малый Березный" и "Ужгород".

Такое сообщение опубликовали представители пресс-центры Госпогранслужбы. Согласно обнародованным данным, движение транспорта в этом направлении значительно осложнено. Всех едущих в Словакию автолюбителей просят учитывать эту информацию и выбирать наиболее оптимальные варианты передвижения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что "евробляхеры" заблокировали дороги, ведущие на украино-польской границе.