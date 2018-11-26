Протестующие евробляхеры заблокировали дороги на украинско-польской границе: опубликовано видео

26 ноября 2018, 12:39

Пропускают через свои "блокпосты" протестующие только машины с детьми и больными пассажирами.

Протест "евробляхеров" / скриншот из видео

Акции протеста владельцев автомобилей с европейской регистрацией, т.н. "евробляхеров", привели к тому, что практически в полном объеме оказалась заблокирована польско-украинская границу.

Соответствующее сообщение было опубликовано понедельник, 26 ноября, на портале "ТСН". Заблокированы все пункты пропуска, кроме пункта "Смильница" (Львовская область).

На пункте пропуска "Краковец" "евробляхеры" активно жгут автомобильные покрышки – поскольку недовольны новыми правилами транзита и растаможки транспортных средств.

На польско-украинской границе образовались очереди со всех сторон. Митингующие пропускают лишь машины с детьми или больными пассажирами.

Напомним, ранее сообщалось о том, что "евробляхеры" избили водителя, пытавшегося проехать через заблокированную дорогу.

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Украина Польша граница акции протесты Краковец евробляхеры
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