Протестующие евробляхеры заблокировали дороги на украинско-польской границе: опубликовано видео

Протест "евробляхеров" / скриншот из видео

Акции протеста владельцев автомобилей с европейской регистрацией, т.н. "евробляхеров", привели к тому, что практически в полном объеме оказалась заблокирована польско-украинская границу.

Соответствующее сообщение было опубликовано понедельник, 26 ноября, на портале "ТСН". Заблокированы все пункты пропуска, кроме пункта "Смильница" (Львовская область).

На пункте пропуска "Краковец" "евробляхеры" активно жгут автомобильные покрышки – поскольку недовольны новыми правилами транзита и растаможки транспортных средств.

На польско-украинской границе образовались очереди со всех сторон. Митингующие пропускают лишь машины с детьми или больными пассажирами.

Напомним, ранее сообщалось о том, что "евробляхеры" избили водителя, пытавшегося проехать через заблокированную дорогу.