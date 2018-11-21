"Евробляхеры" избили водителя, пытавшегося проехать через заблокированную дорогу: опубликовано видео

21 ноября 2018, 15:23

Акция с блокированием дорог "евробляхерами" местами перешла в откровенную драку.

Митинг "евробляхеров" / ГолосUA

В Полтаве группа "евробляхеров", участвующих во всеукраинской акции протеста и блокирующих дорогу, избила пытавшегося проехать водителя.

Соответствующее сообщение и видеоролик опубликовал на своей странице в соцсети Facebook пользователь Андрей Полтава.

"За доступное авто каждому. За снижение цен на топливо. Шикарные методы... Обычные Люди причем? Полтава. 21.11.2018", − написал он.

Видео быстро опубликовал известный журналист Александр Дубинский.

"Вот именно на этом моменте, когда водители евроблях решили, что они могут бить людей, которым мешают своими протестами выполнять свою работу, - они превратились из протестующих в тупую титушню. Которая борется не за права людей. А против обычных граждан - бьет человека, который выполняет свою работу, и ломает его машину. За которую ему придется платить. На видео гопник в куртке АЕС бьет водителя, который вышел посмотреть, как развандалилил ему машину, по лицу. Под флагом АЕС. Такие уроды не заслуживают ни сочувствия, ни поддержки, ни защиты. Разгон митингов теми же средствами считаю теперь вполне оправданным действием", − написал он.

За доступное авто каждому. За снижение цен на топливо. Шикарные методы... Обычные Люди причем? Полтава 21.11.2018

Опубликовано Андреем Полтавой Cреда, 21 ноября 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на трассе "Киев - Чоп" "евробляхеры" избили копов.

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