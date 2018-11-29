Коболев не исключает отказа Газпрома подписывать с Нафтогазом контракт в 2019 году

29 ноября 2018, 02:28

Глава госпредприятия убежден, что в Кремле ожидают результатов выборов президента в Украине.

Коболев
Коболев убежден, что Газпром находится под абсолютным контролем Путина / УНИАН

Председатель правления НАК "Нафтогаз-Украины" Андрей Коболев заявил, что отношения с российским Газпромом зашли в тупик, поэтому в 2019 году Россия может не подписать ни одного соглашения с Украиной о транспортировке газа через украинскую ГТС.

"Надо понимать, что "Газпром" может в принципе не подписывать никакого контракта с украинской стороной. Это означает, что в конце 2019 года "Газпром" может прийти к украинскому оператору ГТС, который на тот момент должен быть подготовлен к отделению, и просто заказать услуги. Это будет означать, что он будет платить тот же тариф, который платят все остальные на общих основаниях. "Газпром" может, например, забронировать объем транзита газа, например, на 2019 год, или на полгода, или, например, на месяц. Такой вариант также существует", - заявил он в интервью 5 каналу.

По словам Коболева, руководство Газпрома может выполнять указания Кремля, который не намерен подписывать договор с Нафтогазом, о чем свидетельствует характер переговоров.

"Газпром не желает о чем-то договариваться. Я думаю, они выполняют указание Путина, что до конца избирательного процесса в Украине он не видит смысла ни с кем ничего подписывать", - отметил руководитель госпредприятия.

Напомним, свою миллионную премию глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев перевел своей маме в США.

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