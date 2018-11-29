Автокефалия УПЦ: в Стамбуле решится судьба Томоса для Украины

Вселенский патриарх Варфоломей / russia.greekreporter.com

В Стамбуле проходит заседание синода Вселенского патриархата. Как ожидается, 29 ноября на мероприятии может быть принято решение о предоставлении Томоса на автокефалию Украинской церкви.

Кроме того, во время заседания синода Вселенского патриархата также может определиться дата проведения объединительного собора украинских церквей.

О рассмотрении Синодом Вселенского Патриархата украинского вопроса на своем заседании 27-29 ноября в своем Facebook писал директор Национального институте стратегических исследований при президенте Украины Ростислав Павленко.

Он отметил, что Синод рассмотрит текст Томоса об автокефалии украинской Православной Церкви и определит дату Собора в Украине для избрания предстоятеля.

"Избранный Предстоятель собственно и получит Томос. Никаких отложений или затяжек Мать-Церковь не предусматривает. Самое главное: речь идет о создании независимой церкви, полноправной автокефалии, равной другим 14 Поместным Церквам. Приближаемся к цели", - подчеркнул он.

Как рассказал директор департамента по вопросам религий и национальностей Министрества культуры Андрей Юраш, в Стамбуле будет обнародован сам текст Томоса, но начало отсчета его действия будет тогда, когда Томос будут вручен будущему предстоятелю в Стамбуле. Но обязательное условие - проведение собора.

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По его словам, все идет в соответствии с уже давно определенными схемами и планами.

"На синоде будут обсуждены концептуальные, базисные схемы, по которым будущая церковь будет действовать. Например, какая будет структура синода Украинской церкви, процедура избрания ...

Прямые шаги были сделаны в апреле (по реализации идеи предоставления Томоса, - ред.). Полгода - это очень быстрые темпы. Со стороны Вселенского патриархата есть попытки немного сдержать процесс, дать определенную логику, потому что это уникально быстрые темпы, которых не знала церковная история многие десятилетия. Процесс идет очень плодотворно, очень успешно", - подчеркнул он в комментарии Радио Свобода.

Отметим, что неделю тому назад Вселенский патриархат анонсировал, что уже в декабре в Украине состоится объединительный собор, на котором должны создать новую церковь и избрать её предстоятеля.

Точную дату обещали назвать на заседании синода.

Как пишет ВВС в украинских церквях ожидают, что синод предоставит достаточно четкие инструкции по проведению собора, его регламенту и формату участия в нём иерархов всех церквей. И эти инструкции могут снять большинство споров.

Напомним, по результатам заседания Синода Константинопольского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата, патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.3 ноября президент Украины и Вселенский патриарх подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.Вселенский патриархат сообщил, что Объединительный собор Украинской православных церквей состоится в декабре в Киеве, а дату объявит Синод патриархата.