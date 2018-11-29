Автокефалия УПЦ: в Стамбуле решится судьба Томоса для Украины

29 ноября 2018, 07:34

Вселенским Патриархатом будет обнародован текст Томоса об автокефалии.

Варфоломей
Вселенский патриарх Варфоломей / russia.greekreporter.com

В Стамбуле проходит заседание синода Вселенского патриархата. Как ожидается, 29 ноября на мероприятии может быть принято решение о предоставлении Томоса на автокефалию Украинской церкви.

Кроме того, во время заседания синода Вселенского патриархата также может определиться дата проведения объединительного собора украинских церквей.

О рассмотрении Синодом Вселенского Патриархата украинского вопроса на своем заседании 27-29 ноября в своем Facebook писал директор Национального институте стратегических исследований при президенте Украины Ростислав Павленко.

Он отметил, что Синод рассмотрит текст Томоса об автокефалии украинской Православной Церкви и определит дату Собора в Украине для избрания предстоятеля.

"Избранный Предстоятель собственно и получит Томос. Никаких отложений или затяжек Мать-Церковь не предусматривает. Самое главное: речь идет о создании независимой церкви, полноправной автокефалии, равной другим 14 Поместным Церквам. Приближаемся к цели", - подчеркнул он.

Как рассказал директор департамента по вопросам религий и национальностей Министрества культуры Андрей Юраш, в Стамбуле будет обнародован сам текст Томоса, но начало отсчета его действия будет тогда, когда Томос будут вручен будущему предстоятелю в Стамбуле. Но обязательное условие - проведение собора.

Читайте также"УПЦ МП больше нет": Константинополь сделал громкое заявление о Томосе

По его словам, все идет в соответствии с уже давно определенными схемами и планами.

"На синоде будут обсуждены концептуальные, базисные схемы, по которым будущая церковь будет действовать. Например, какая будет структура синода Украинской церкви, процедура избрания ...

Прямые шаги были сделаны в апреле (по реализации идеи предоставления Томоса, - ред.). Полгода - это очень быстрые темпы. Со стороны Вселенского патриархата есть попытки немного сдержать процесс, дать определенную логику, потому что это уникально быстрые темпы, которых не знала церковная история многие десятилетия. Процесс идет очень плодотворно, очень успешно", - подчеркнул он в комментарии Радио Свобода.

Отметим, что неделю тому назад Вселенский патриархат анонсировал, что уже в декабре в Украине состоится объединительный собор, на котором должны создать новую церковь и избрать её предстоятеля.

Точную дату обещали назвать на заседании синода.

Как пишет ВВС в украинских церквях ожидают, что синод предоставит достаточно четкие инструкции по проведению собора, его регламенту и формату участия в нём иерархов всех церквей. И эти инструкции могут снять большинство споров.

Напомним, по результатам заседания Синода Константинопольского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата, патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.3 ноября президент Украины и Вселенский патриарх подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.Вселенский патриархат сообщил, что Объединительный собор Украинской православных церквей состоится в декабре в Киеве, а дату объявит Синод патриархата.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Вселенский Патриарх Константинополь автокефалия Вселенский собор Томос
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
07:58
Захват Россией украинских катеров: в Евросоюзе сделали жесткое заявление
07:34
Автокефалия УПЦ: в Стамбуле решится судьба Томоса для Украины Видео
07:14
Валерия похвасталась наградой, полученной из рук Путина Видео
06:56
Большая война между Россией и Украиной вероятна через год-два мнение
06:34
Астролог спрогнозировал, кто возглавит Единую православную церковь
06:15
"Была супер-девственницей года": Зианджа рассказала о первом романе Видео
05:55
Зависимы от алкоголя: стали известны самые пьющие знаки Зодиака Видео
05:18
Россия развернет в Крыму четвертый дивизион С-400
04:53
"Слабая и разорванная": журналист объяснил, почему Украина - идеальная жертва для "отморозка" Путина
04:07
Ученые рассказали, какими видами спорта нужно заниматься ради долгой жизни
03:43
Насильник угрожал женщине своей змеей и погиб от ядовитого укуса Видео
03:05
Волонтер назвал условие усиления агрессии России против Украины Видео
02:28
Коболев не исключает отказа Газпрома подписывать с Нафтогазом контракт в 2019 году Видео
02:01
Минкультуры начало описывать мощи в Киево-Печерской Лавре Видео
01:41
В Херсонской области у бизнесменов могу изъять турбазы для нужд ВСУ Видео
01:16
В британском парламенте призвали расследовать частые встречи Порошенко и Медведчука Видео
00:51
"Возьмем Мариуполь": украинского политолога осадили на росТВ Видео
00:22
На выборах президента Грузии побеждает Зурабишвили: Саакашвили призвал к акции неповиновения
28 ноября, среда
23:57
"Уберите хохляцкую": в России негодуют из-за попадания песни "Плакала" в популярный чарт Видео
23:55
Западные СМИ подозревают Порошенко в использовании военного положения для сохранения власти
23:25
"Я вас не розумію": украинский моряк потроллил оккупантов требованием переводчика
22:53
Астролог спрогнозировал, почему Потап и Каменских не поженятся
22:48
Германия не собирается отправлять свои корабли в Черное море
22:25
Россия заблокировала украинские порты в Азовском море - Омелян
22:21
"Военное положение оказалось симуляцией": соцсети о нападении на Гриценко в Одессе Видео
21:48
"Нехай щастить": количество не пропущенных в Украину россиян подошло к сотне Видео
21:27
"Это вовсе не страшилки": в МВД заявили о 80 тысячах российских военных на границе с Россией Видео
21:25
Как приготовить глинтвейн: три лучших рецепта Видео
21:21
Титушки с мордобоем сорвали эфир Гриценко, видео нападения и драки - СМИ Видео
20:55
В Запорожье не вышло лишить русский язык статуса регионального
20:42
В Киеве экстренно эвакуируют все супермаркеты Сильпо из-за минирования
20:26
Берлин высказал мнение по закрытию "Северного потока-2" из-за ситуации в Керченском проливе Видео
19:57
Потребуются миллионы на ремонт: состояние квартиры Осина шокировало наследников
19:32
"11 друзей" Ocean Plaza. Из киевского ТРЦ эвакуировали посетителей из-за подожженных радикалами дымовых шашек Видео
19:29
"Врут": Порошенко прокомментировал прозвучавшие от Путина обвинения
19:24
В Укрзализныци дали точное расписание экспресса в аэропорт Борисполь
19:19
Встреча Трампа и Путина произойдет 1 декабря в Аргентине - Кремль Видео
19:14
В ГПСУ рассказали об ограничениях на границах из-за военного положения
19:08
В России появилась молодежная организация "Мы верим в Холокост" Видео
18:45
В Керченском проливе заблокировано 20 гражданских судов - СМИ
18:44
Дочь Гройсмана получила вид на жительство в Англии - СМИ
18:40
Сексуальная модель из ЮАР побаловала фанатов фото своей голой медитации Фото
18:27
Путин приказал напасть на корабли ВМСУ, чтобы сорвать Томос - Порошенко
18:03
Керченского стрелка кремировали и похоронили под чужой фамилией - СМИ Видео
17:52
В Кремле рассказали, почему проигнорировали запрос Порошенко на телефонный разговор
17:26
Известная модель бесстыдно выставила пышную попу в откровенном купальнике Фото
17:03
"Нафтогаз" не пустил Счетную палату проверить деятельность компании
16:54
Никита Михалков Видео
16:09
Кабмин официально отменил передачу Почаевской лавры УПЦ МП
15:51
Путина уличили в наглой лжи об "исконно российских водах"
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять