В "Нафтогазе" рассказали, как повлияет военное положение на газовую отрасль Украины

"Нафтогаз" / УНИАН

Введение в отдельных областях Украины военного положения наверняка не повлияет негативно влияния на добычу газа из недр и работу газотранспортной системы страны.

С таким заявлением в эфире одного из украинских телеканалов выступил руководитель "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев.

"Я не вижу никакой проблемы из-за военного положения как для работы газотранспортной системы и нефтетранспортной системы, так и для добычи газа. Есть некоторые юридические аспекты и мы надеемся, что наши контрагенты не будут злоупотреблять таким элементом контракта как форс-мажор, который может применяться в условиях военного положения. Но во всех других случаях я прямого влияния не вижу", − сказал чиновник.

Напомним, ранее первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал о том, какие минусы принесет военное положение для переговоров в Минске по урегулированию конфликта на Донбассе. Позднее эксперт объяснил, почему военное положение в Украине не приблизит конец войны на востоке Украины.