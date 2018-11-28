Эксперт объяснил, почему военное положение в Украине не приблизит конец войны

Президент Украины Петр Порошенко

Решение ввести военное положение в Украине не только не приблизит окончание войны, но также затрудняет переговоры с Киева с российской стороной.

Такое мнение высказал экономист Виктор Скаршевский в эфире телеканала NewsOne.

Скаршевский обращает внимание, что военное положение введено в тех областях, где у действующих властей самые низкие рейтинги.

Для наглядности он опубликовал в Facebook две карты Украины - одну с выделенными регионами, где введено ВП (слева), и другую - с выделенными регионами, где Порошенко в 2014 году получил наибольшую поддержку.

Эксперт считает, что введение военного положения было чисто политической инициативой президента Петра Порошенко, так как с 2014 года в Украине было гораздо больше поводов для таких мер, а ввели его за месяц до старта избирательных кампаний кандидатов в президенты.

"Остается только надеяться, что на экономику это никак не повлияет", - подытожил Скаршевский.

Читайте такжеВоенное положение: из-за публикации "не того" указа Порошенко разгорелся скандалВ воскресенье, 25 ноября, российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали.

В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.