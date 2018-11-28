Кравчук назвал минус для "Минска" из-за введения в Украине военного положения

Введение в Украине военного положения негативно повлияет на Минск, полагает Леонид Кравчук / Главред

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что введение в нашей стране военного положения повлияет на минский процесс по урегулированию ситуации на Донбассе.

Из-за ввода в Украине военного положения снизится значение "Минска", рассказал экс-президент в комментарии журналистам, сообщает УНИАН.

В то же время Кравчук выразил мнение, что "минский процесс не решает два основных вопроса: нашей территории, границы и прекращения войны".

"В Минске какие-то документы принимают, но принимают не на уровне руководителей власти, а на уровне уполномоченных. Эти документы, принятые в Минске, не могут быть представлены на ратификацию парламентов, потому что не имеют высоты статуса", — отметил Кравчук.

По его словам, "минский процесс — это площадка для переговоров, для выступлений, оценок, а не для принятия исторических решений для Украины".

Напомним, 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

Позже в так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу".

В плен попали десятки украинских моряков, некоторые из них были ранены. Украинская армия была приведена в состояние полной боевой готовности. СНБО рекомендовал президенту Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. Позже глава государства подписал указ о вводе в стране военного положения. Рада одобрила закон о введении в Украине военного положения, Порошенко его уже подписал.