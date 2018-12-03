В Минкульте засекретили подробности договора аренды Киево-Печерской Лавры Московским патриархатом

Журналисты не смогли выяснить в министерстве, кто арендует Лавру / kiev-tours.com.ua

Условия договора аренды между заповедником и Свято-Успенской Киево-Печерской Лаврой оказались тайной за семью печатями, чиновники не смогли ответить журналистам на вопросы о нынешнем владельце монастыря.

Издание LB.ua сделало соответствующий запрос в Министерство культуры Украины, однако в ответ получило информацию о том, что распорядитель неизвестен.

"Распорядителем запрашиваемой информации является Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник", - говорится в ответе на запрос.

Отмечается, что Киево-Печерский историко-культурный заповедник подчиняется Минкульту, однако в министерстве не владеют информацией и пытаются уйти от ответа с отговоркой, что данные факты не являются публичными.

/ Фото: LB.ua

Как известно, договор аренды между Заповедником и Свято-Успенской Киево-Печерской Лаврой был заключён в 2013 году, после чего Кабмин передал 79 церковных сооружений в бесплатное пользование монастырю.

Напомним, Министерство культуры Украины инициировало проверку мощей в Киево-Печерской Лавре, которая проходит при участии монахов и наблюдателей.