В Минкульте засекретили подробности договора аренды Киево-Печерской Лавры Московским патриархатом

3 декабря 2018, 21:49

В ведомстве не смогли ответить, кто владеет информацией.

Лавра
Журналисты не смогли выяснить в министерстве, кто арендует Лавру / kiev-tours.com.ua

Условия договора аренды между заповедником и Свято-Успенской Киево-Печерской Лаврой оказались тайной за семью печатями, чиновники не смогли ответить журналистам на вопросы о нынешнем владельце монастыря.

Издание LB.ua сделало соответствующий запрос в Министерство культуры Украины, однако в ответ получило информацию о том, что распорядитель неизвестен.

"Распорядителем запрашиваемой информации является Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник", - говорится в ответе на запрос.

Отмечается, что Киево-Печерский историко-культурный заповедник подчиняется Минкульту, однако в министерстве не владеют информацией и пытаются уйти от ответа с отговоркой, что данные факты не являются публичными.

/ Фото: LB.ua

Как известно, договор аренды между Заповедником и Свято-Успенской Киево-Печерской Лаврой был заключён в 2013 году, после чего Кабмин передал 79 церковных сооружений в бесплатное пользование монастырю.

Напомним, Министерство культуры Украины инициировало проверку мощей в Киево-Печерской Лавре, которая проходит при участии монахов и наблюдателей.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
аренда информация монастырь договор заповедник запрос собственник Печерская лавра
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
23:03
Мороз до -30 и сильные снегопады: синоптик рассказал о пике морозов в Украине
22:59
Российские ракеты в Крыму угрожают шести странам - разведка
22:32
В Николаеве инвестор проданного судостроительного завода "Океан" заявил об интересе России Видео
22:31
Все заказчики и сторонники убийства Гандзюк найдены - Луценко Видео
21:58
В Верховную Раду внезли закон о запрете символики "Беркута"
21:49
В Минкульте засекретили подробности договора аренды Киево-Печерской Лавры Московским патриархатом
21:30
Порошенко уволил своего постпреда по Крыму
21:25
Трамп захотел начать с Россией и Китаем переговоры о разоружении
21:12
В Мариуполе СБУ задержала пенсионера, использовавшего плакат c Януковичем в борьбе с тарифами Видео
20:52
В Кремле рассказали о перспективах встречи Путина и Трампа в Вашингтоне
20:36
Новый новогодний тренд-2018: готические черные елки с шарами и гирляндами Фото
20:28
Введите в Черное море корабли и дайте Украине оружие - сенатор США
20:11
СМИ раскрыли местонахождение задержанных РФ украинских катеров
19:54
"Х*й без соли доедаю": в России мужчина эмоционально воспринял установление городской елки Видео
19:25
Введение во храм Пресвятой Богородицы: что категорически нельзя делать и что можно есть Видео
19:21
УЕФА переносит матч Шахтер-Лион из-за военного положения
18:58
Директор Ротару объяснил ее отказ выступать в России
18:56
Украина пожаловалась на РФ в Международную морскую организацию
18:37
Отдыхаем 11 дней: какие выходные ждут украинцев в декабре-2018 Видео
18:29
Граждане Украины рассказали, как относятся к России - опрос
18:19
В России скончался известный писатель Битов
18:12
"Приехало успокоительное": в Сети появилось фото переброшенных в Мариуполь танков
17:56
"Санкции животворящие": российские олигархи стали еще богаче
17:39
Украина оказалась в тройке мировых лидеров по частоте банковских кризисов
17:24
В десяти областях Украины начались сборы резервистов и территориалов ВСУ
16:57
Не бизнесмен и изменщик: стало известно имя таинственного возлюбленного Анастасии Волочковой
16:56
Силовики обыскивают здания нескольких епархий УПЦ МП - СМИ
16:48
Выборы президента-2019. Порошенко сойдется в схватке с Зеленским - опрос
16:40
"Маленький трупик": Лозовой откровенно поздравил Ляшко с днем рождения
16:35
Глава британской разведки назвал Россию врагом Запада
15:59
"Ты это заслужила!": Настя Каменских в стильном наряде похвасталась наградами
15:47
Россия строит из себя США мнение
15:40
Модель-звезда Playboy нагло вывалила голые прелести, обтянутые сеткой: опубликованы "жаркие" фото Фото
15:39
"Я бы их всех пересажал": волонтер рассказал, чем Украине грозит реванш "регионалов" Видео
15:37
Задержанные у Керченского пролива украинские корабли таинственно исчезли
15:29
The Game Awards 2018: какие игры анонсируют
15:20
"Просто ужас": Гвоздик рассказал о состоянии Стивенсона после нокаута Фото Видео
15:18
"У нее такие мягкие нежные губы": Оля Полякова рассказала о поцелуе с Дашей Астафьевой Видео
14:57
Парубий предложил отдать новой украинской церкви Софийский собор
14:40
Звезда "Мстителей" голым проехал по улице ради нового фильма: опубликованы фото 18+ Фото
14:23
В Берлине рассказали о безрадостных для Украины последствиях выхода Германии из Северного потока-2
14:01
"На пороге – оттепель": где в Украине ждать мокрого снега, а где – тепла Видео
13:54
Путинский прогандист Киселев зачитал рэп в прямом эфире: опубликовано видео Видео
13:33
Радикалы взяли в осаду студию телеканала "Наш" Видео
13:24
Быть иль не быть: в Кремле рассказали о переговорах Порошенко и Путина Видео
13:01
Порошенко передал в Раду закон о разрыве договора о дружбе с РФ
12:48
Выступление Kazka на российской "Песне года": группа отреагировала на новость Видео
12:48
Объявлены номинанты The Game Awards 2018
12:40
Суровое наказание. СМИ узнали, когда ЕС введет санкции за "выборы" в "Л/ДНР"
12:19
Названы две версии агитпропа Путина войны РФ против Украины: для "тупых и умных" Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять