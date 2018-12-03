В Верховную Раду внезли закон о запрете символики "Беркута"

Символику "Беркута" приравняют к нацистской и коммунистической / Facebook Романа Синицына

В Верховной Раде 3 декабря на рассмотрение профильных комитетов направили законопроект, предусматривающий запрет пропаганды бывшего спецподразделения милиции "Беркут" и его символики.

Зарегистрированный еще 30 ноября внесли народный депутат от "Самопомочи" Елена Сотник и нардеп от Блока Петра Порошенко Мустафа Найем, гласит официальный портал парламента.

"Подразделения милиции "Беркут" активно применялись властью – как центральной, так и местной – для достижения личных политических или бизнес-интересов. Существовала практика использования "Беркута" для подавления митингов и демонстраций. При этом применение силы в отношении граждан часто было непропорциональным и жестоким", – сказано в пояснительной записке.

Также в записке напоминается о роли "Беркута" в противостоянии на Майдане.

"Можно сколь угодно долго возлагать цветы к памятникам, выступать с пламенными речами, но есть упрямый факт, который невозможно скрыть: сотрудники "Беркута" до сих пор работают в рядах Национальной полиции. И это наш позор. Если бы я был генеральным прокурором, главой МВД или даже ГБР, я бы сделал все, чтобы "Беркут" и Читайте такжеВ ГПУ заявили, что "Беркут" во время Евромайдана занимался охраной общественного порядкавсе, что с ним связано, потерялись в истории", – заявил один из инициаторов законопроекта Мустафа Найем.

Напомним, 3 апреля стало известно о задержании и вручении подозрения участнику Революции достоинства Бубенчику, которого подозревают в причастности к убийству сотрудников спецподразделения МВД "Беркут" на Майдане.

Прокурор Департамента спецрасследований Главного следственного управления ГПУ Алексей Донской сообщил, что Бубенчику выдвинуто подозрение в двух убийствах и одном покушении на убийство "беркутовцев".