Все украинские корабли приведены в полную боеготовность

Катера Морской охраны в Одессе / УНИАН

Все катера и корабли Госпогранслужбы (ГПС) Украины приведены в полную боевую готовность.

Об этом заявил председатель ГПС Петр Цигикал, сообщил пресс-центр ведомства.

"Чтобы объединить усилия, мы создали морское региональное управление. Все корабли и катера Госпогранслужбы приведены в полную боевую готовность. Практически весь плавсостав находится сегодня в море", - сказал он.

Цигикал отметил, что с 1 декабря пограничников ввели в штат управления Морской охраны, а раньше морские пограничные отряды входы в состав сухопутных региональных управлений.

Украинские пограничники сопровождают суда в акватории Азовского моря.

Меры предприняты в связи со столкновением украинских и российских кораблей 25 ноября неподалеку от Керченского пролива.

Накануне Петр Цигикал рекомендовал согражданам на время действия в стране военного положения отказаться от поездок в Россию.

"Я хотел бы порекомендовать гражданам Украины ограничить в этот период (действия военного положения) поездки в Российскую Федерацию", - сказал председатель ГПС.