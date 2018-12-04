Украинцев призвали отказаться от поездок в Россию

Граница Украины и России / УНИАН

Председатель Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал рекомендовал согражданам на время действия в стране военного положения отказаться от поездок в Россию.

"Я хотел бы порекомендовать гражданам Украины ограничить в этот период (действия военного положения) поездки в Российскую Федерацию", - сказал Цигикал в эфире телеканала UATV.

Вместе с тем он отметил, что что РФ отказывает гражданам Украины во въезде безосновательно.

Напомним, в связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

30 ноября, президент Украины Петр Порошенко объявил, что власти страны ввели запрет на въезд для мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет. Такие меры, по его словам, нужны для того, чтобы Москва "не формировала в Украине отряды "частных армий".

В свою очередь, президент Владимир Путин заявлял, что в ответ на ограничение въезда россиян в Украину Москва облегчит режим пребывания и получения гражданства для украинцев.