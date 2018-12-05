"Вечерний Киев" закрывают: власти назвали причину

КГГА решил закрыть "Вечерний Киев" и "Крещатик"

Киевские власти решили закрыть газеты "Вечерний Киев" и "Крещатик" с 1 января 2019 года.

Вместо выпуска культовых изданий в КГГА решили финансировать создание "Центра публичных коммуникаций и информации", сообщает сайт Киевского горсовета. Этот Центр займется разъяснением работы киевских властей.

Свое решение власти объяснили нормами закона "О реформировании государственных и коммунальных печатных СМИ".

При этом "Крещатик" закроют "с концами", а вот "Вечерний Киев" просто переформатируют в интернет-газету.

Отметим, что "Вечерний Киев" называют старейшей действующей газетой столицы. Это "преемник" "Вечерней газеты", который издавался со 2 января 1906 года. Печатным органом Киевского горсовета "Вечерний Киев" стал с 1 марта 1927 года.

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