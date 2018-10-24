В Раде рассказали о планах приучить украинцев читать на украинском языке

Виктория Сюмар

Комитет парламента по вопросам свободы слова и информполитики намерен законодательно инициировать перевод всех печатных изданий Украины с русского на украинский язык.

Об этом сообщила в среду глава комитета, нардеп от "Народного фронта" Виктория Сюмар.

"Мы включились в подготовку поправок к законопроекту об украинском языке в контексте поэтапного перехода на украинский язык печатных изданий", - приводит слова Сюмар парламентская газета "Голос Украины".

По ее мнению на сегодня в стране есть проблема того, что украинцев приучили читать на русском языке, а надо приучить их читать на украинском.

Поэтому предлагается:

ввести переходный период в два-три года, за которые издание должно перейти на украинский язык;

поэтапно: в течение первого - 25 процентов, второго - 35, далее - 50.

Отмечается, что процесс не должен коснуться языков стран ЕС.

Читайте такжеИзвестный режиссер рассказал о "форпосте украинства"20 октября депутаты Херсонского городского совета отменили решение прошлой каденции, наделявшее русский язык статусом регионального.

4 октября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 5670-д "Про обеспечение функционирования украинского языка как государственного".

За законопроект проголосовали 261 депутат при 226 минимального необходимых голосах.

Проект закона предусматривает отмену закона "Об основах государственной языковой политики" (известный как "закон Колесниченко-Кивалова") и предполагает введение обязательного использования украинского языка практически во всех сферах общественной жизни.

В июле социологическая группа "Рейтинг" провела опрос, из которого следует, что большинство граждан Украины считает, что украинский язык должен быть единственным государственным, однако русский можно свободно использовать во всех сферах жизни.