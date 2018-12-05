В РПЦ прокомментировали слова Порошенко о дате Объединительного собора украинской церкви

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Патриарх и глава РПЦ Кирилл (Гундяев) пришел в возмущение из-за того, что дату Объединительного собора озвучил президент Украины Петр Порошенко, а не кто-либо из украинских священнослужителей-иерархов.

С таким заявлением в среду, 5 декабря, выступил глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, сообщает ТАСС.

"Вот интересно, дату так называемого объединительного собора в Украине озвучивает не патриарх Варфоломей или Михаил Антонович Денисенко (митрополит Филарет – "Главред"). Или еще кто-то из глав неканонических образований. Но президент Украины. Прямо чистый император Константин!", − сказал он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что судьба томоса об автокефалии для украинской церкви будет решаться в недрах Константинопольского патриархата.