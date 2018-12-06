Синоптик рассказала об изюминке погоды в пятницу

В пятницу в Украине изюминкой погоды будет похолодание, спрогнозировала синоптик / Reuters

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в Украине в пятницу, 7 декабря, изюминкой погоды будет похолодание.

В ночь на пятницу температура воздуха снизится до -4…-9 градусов, местами до -9… -12, днем ожидается -1… -5 градусов, написала эксперт на своей странице в Facebook.

"Локальный циклончик на востоке Украины и отголосок мощного британского циклона обусловят… 7 декабря… осадки соответственно в восточных областях Украины и в западной части", — отметила Диденко.

По ее словам, на востоке выпадет снег, на западе — днем снег с переходом в дождь, а на остальной территории нашей страны существенные осадки маловероятны.

"На юге, юго-востоке и в западных областях в дневные часы — почти оттепель... В Киеве завтра без осадков и морозно. Ближайшей ночью в столице -6…-8 градусов, завтра днем -2…-4 градуса", — добавила синоптик. Ранее Наталья Диденко сообщила, что, по предварительным прогнозам, во вторник и среду, 11-12 декабря в Украину с юго-запада ворвется активный циклон, в большинстве областей усложнится погода.