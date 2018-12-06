В Украину ворвется активный циклон — синоптик

В Украине 11-12 декабря может похозяйничать активный циклон, сообщила синоптик / Reuters

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что, по предварительным прогнозам, во вторник и среду, 11-12 декабря в Украину с юго-запада ворвется активный циклон, в большинстве областей усложнится погода.

В нашей стране из-за циклона ожидаются снег, мокрый снег, дождь, налипание мокрого снега, гололед, гололедица, а также усиление ветра, написала эксперт на своей странице в Facebook.

В то же время Диденко подчеркнула, что непогода мало зацепит западные области украинского государства.

"По предварительным прогнозам, на протяжении 11-12 декабря погода в большинстве областей Украины усложнится. К нам ворвется активный циклон с юго-запада… Киев будет принадлежать сфере влияния этого циклона", — сообщила синоптик.

Ранее в Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве в четверг, 6 декабря, днем максимальная температура воздуха составит +1 градус, а 7 числа в столице максимум будет -2, осадки не ожидаются.

Справка. Циклон — это вихревое, бурное движение атмосферы, сопровождающееся обильными осадками, сильной облачностью.